Новые общественные места появятся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году | 360°

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Новые общественные места появятся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году

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Десять новый общественных пространств откроют в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году. Об этом сообщил "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

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Подойдет к концу благоустройство Новоохтинского парка. Строители установят новое освещение, а также скейт-площадку. Кроме того, там возведут площадку для детей.

На территории в 42 гектара разместят Пейзажный парк. Через два года там обустроят набережную и рыночную площадь.

Благоустройство

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