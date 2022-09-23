Новые общественные места появятся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году | 360°

Интересное 23 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Новые общественные места появятся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году

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Десять новый общественных пространств откроют в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году. Об этом сообщил "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

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Подойдет к концу благоустройство Новоохтинского парка. Строители установят новое освещение, а также скейт-площадку. Кроме того, там возведут площадку для детей.

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