Новые назначения произошли в администрации Шадринска

В администрации Шадринска (Курганская область) произошло два новых назначения: утвержден новый заместитель главы города, а также управляющий делами администрации. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Первым заместителем главы города назначен Валерий Харитонов. Кандидатуру Харитонова депутаты Шадринской городской думы согласовали еще в конце июня. Ранее именно он занимал должность управляющего делами администрации. На прежнюю должность Харитонова назначили Сергея Сорокина, который до этого руководил пресс-службой городской администрации.