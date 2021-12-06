Более двух тысяч семей заселять в новые квартиры в ЯНАО

Более двум тысячам семей в ЯНАО предоставят новое жилье. Всего в регионе планируют возвести свыше 170 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сейчас на Ямале возводят 176 многоквартирных домов. Их суммарная площадь превышает 500 тысяч «квадратов». Большинство жилищ отдадут семьям, которые являются членами аварийного фонда.

«Основной объем квартир предназначен для расселения аварийного жилфонда. Также в рамках действующих жилищных программ в новостройках предусматривается жилье для работников бюджетной сферы, медиков, а также особо нуждающихся граждан из числа коренных малочисленных народов Севера», — рассказал директор департамента строительства и жилищной политики, главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.