Новые детские площадки появятся в Пуровском районе ЯНАО

Реконструкцию и строительство десяти детских площадок планируют завершить в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа до конца лета. Такой информацией поделился глава Пуровского района Антон Колодин. Об этом сообщил «Север-Пресс».

На данный момент подрядчики уже начали работу над проектом по установке детских площадок. В Тарко-Сале игровые комплексы построят в микрорайоне Геолог и на улице Водников. Кроме того, в ближайшее время начнется установка площадки в микрорайоне Победы.

«В Уренгое запланировали три детских площадки. Так, в микрорайоне Таежном уже установили качели, завтра приступают к укладке травмобезопасного покрытия. Детские городки реконструируем также в Халясавэе и Харампуре», — рассказал Колодин.