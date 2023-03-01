Интересное 01 марта 2023, 11:31 Новую статую моаи нашли на острове Пасхи

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Археологи в ходе раскопок обнаружили еще одну древнюю статую моаи на дне высохшего водоема на острове Пасхи в Полинезии. Об этом сообщил Life.

По данным РИА ФАН, такая находка является первой каменной статуей, которую обнаружили на месте высохшего озера. Она сделана из вулканического туфа и достигает около 10 метров в высоту.

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Отмечается, что каменные монолитные статуи моаи отражают историю народа Рапа-Нуи.