Интересное 19 июня 2023, 23:31 Новую спецтехнику для уборки дворов запустят в Петербурге

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В Петербурге активно идет переход на новую систему уборки дворов. Телеканал «Санкт‑Петербург» рассказал о технологиях, которые начнут применять в городе.

Одним из новшеств для уборки стали мини-погрузчики «Митракс». Они способны помогать дворникам на узких городских улицах. Механизатор Красногвардейского района Виталий Лобков рассказал, что такие машины удобны в управлении.

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Всего на улицах Петербурга появятся 110 многофункциональных погрузчиков. На данный момент компания-производитель завершает работу над последней партией.