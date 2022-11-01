Новую школу возведут в Обдорском районе Салехарда | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 18:28 Новую школу возведут в Обдорском районе Салехарда

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Еще одну школу возведут в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде. Она будет рассчитана на 1275 учебных мест. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

Здание построят в рамках национального проекта «Образование». На данный момент строители занимаются возведением каркаса будущего здания. Площадь школы составит 26 тысяч квадратных метров. Дизайн учебного заведения выполнят в стилистике природных зон региона. На стенах появятся изображения флоры и фауны региона.

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«Это уже вторая школа, которая возводится в новом микрорайоне. Первое образовательное учреждение на 800 мест запланировано сдать до конца нынешнего года», — рассказали в ведомстве.

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