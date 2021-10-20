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    20 октября 2021, 22:28

    Новую школу построят на Итурупе

    Новую школу сдадут на Итурупе к 2021 году

    Арина Бобкова

    В селе Рейдово построят новую школу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Новое учебное заведение будет рассчитано на 132 человека. В школе уже возвели актовый зал, столовую, медицинский блок, мастерские и библиотеку. Кроме того, в отдельном здании построили спортзал. Во дворе учебного заведения расположилось стометровое футбольное поле, беговые дорожки и теннисный корт.

    «Сейчас школьники ютятся в старом деревянном одноэтажном здании. В новой школе для ребят и учителей будут созданы самые комфортные условия», — рассказал губернатор Валерий Лимаренко.