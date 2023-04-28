Интересное 28 апреля 2023, 00:46 Новую пожарную часть построили в Калининском районе Санкт-Петербурга

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На проспекте Луначарского в Калининском районе Санкт-Петербурга открыли новую пожарную часть. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На открытии присутствовал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

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В части оборудовали пункт связи, кабинет психологической разгрузки, учебный класс, спортзал, караульное помещение, помещение сушки, пост безопасности и гараж. На строительство потребовалось менее двух лет.