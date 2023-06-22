Интересное 22 июня 2023, 20:56 Новую отсылку обнаружили в фильмах Гайдая Новую шутку-киноляп Гайдая нашли в «Операции „Ы“»

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Внимательные любители фильмов Гайдая обнаружили в его картинах забавный «киноляп», который оказался отсылкой. Об этом сообщил «Царьград».

В эпизоде «Наваждение» из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» главный герой выходит из библиотеки. На двери находится надпись о том, что заведение открывается в странное время — с трех часов ночи.

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Эта шутка получила продолжение в последнем эпизоде картины, когда директор торговой базы отчитывает Труса, который должен был подойти к бабушке и привлечь ее внимание. Он спросил у пенсионерки, как пройти в библиотеку.

«В три часа ночи. Идиот…», — резюмировал директор.