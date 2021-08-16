Новую канатную дорогу запустят в Нижнем Новгороде

Канатную дорогу с проспекта Гагарина до станции метро «Заречная» планируют запустить в Нижнем Новгороде. Проект планируют реализовать к 2025-му году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Новая дорога будет проходить через Оку. Ее маршрут утвердили в в региональном правительстве. На данный момент обсуждают варианты финансирования канатной дороги.

Строительство планируют начать к 2025 году. Примерная стоимость проекта составит 2,3 миллиарда рублей. В качестве потенциального инвестора рассматривают ООО «ПОМА».