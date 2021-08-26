Новую игровую площадку откроют в центре Салехарда к началу сентября

Новая детская площадка появится в Салехарде к началу осени. Она будет располагаться на улице Ленина и станет самым большим развлекательным пространством для детей в городе. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Объект сдадут уже на следующей неделе. Открытие новых детских площадок (всего возвели четыре) приурочено ко Дню города, который пройдет 12 сентября. «Сегодня проверил ход работ по благоустройству детских игровых площадок в нашем городе. На улице Совхозная ждем поставку оборудования. Возле школы № 6 проделана большая работа по выравниванию, отсыпке грунта. В микрорайоне Павлова подрядчик уже приступил к сборке конструкций — замок, огромная сова и другие», — написал в социальных сетях глава города Алексей Титовский.