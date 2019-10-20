Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии пока еще не обновили рекомендации по уходу за собой и внешнему виду, поэтому новые правила еще не вступили в силу. Нововведениями руководство в военной сфере хочет показать, что не существует различий между мужчинами и женщинами с точки зрения их личной гигиены и внешнего вида.

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«Эти изменения отражают то, что разнообразие и интеграция имеют решающее значение для нашего успеха как организации, равно как и уникальные традиции и характеристики Военно-морских сил Новой Зеландии», — рассказал начальник контр-адмирала флота Дэвид Проктор Ньюшубу.

Изменения вступят в силу 1 ноября. С этого дня служащие в военно-морских силах получат право наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным или светлым лаком, носить накладные ресницы — главное, чтоб они выглядели аккуратно и натурально. Помимо этого военным разрешат носить одну пару неярких сережек-гвоздиков. Кроме того, больше не будут под запретом духи или одеколон, краска для волос. Можно будет носить кольца, только максимум на двух пальцах. А еще больше не нужно будет отказывать себе в косичке или пучке из волос.

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Тем не менее по-прежнему нельзя появляться на службе с пирсингом, аксессуарами для волос, экстравагантными прическами, например, с ирокезом.

Одежда сотрудников Королевского Новозеландского флота должна быть чистой и опрятной. Военно-морские силы Новой Зеландии ценят индивидуальность. Однако представители сферы все равно должны оправдывать определенные ожидания в отношении одежды и внешнего вида в целом.