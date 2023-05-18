Интересное 18 мая 2023, 11:54 Новозеландец, которому исполнилось 107 лет, назвал пиво и сладкий попкорн секретами своего долголетия

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Житель Новой Зеландии, ветеран Второй мировой войны Джек Коу отметил свой 107-йдень рождения. Секретами долголетия он поделился с Daily Mail.

Новозеландец отметил, что продлить молодость и оставаться в полном разуме ему помогло употребление пива и сладкого попкорна. Своих гостей на праздничном застолье Джек Коу угощал именно этими блюдами.

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Как сообщило Utro.ru, также до столетнего юбилея долгожитель активно занимался охотой и рыбалкой.