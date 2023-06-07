07 июня 2023, 17:20
Новосибирские спасатели вызволили лося, упавшего в коллектор
Лось провалился в коллектор на территории Стрелочного завода в городе Новосибирске. Его удалось спасти, сообщили на сайте телеканала ОТР.
Вызволить животное с первого раза не получилось, спасательная операция растянулась на три захода. Специалисты демонтировали часть колодца и с помощью крана вытащили лося.
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Отмечается, что после спасения дикое животное сразу же убежало в лес, в ловушке лось провел около трех суток.
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