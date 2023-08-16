Интересное 16 августа 2023, 03:45 Новому виду змей дали имя звезды «Индианы Джонса» The Hollywood Reporter: новый вид змей назвали в честь актера из «Индианы Джонса» Кинопоиск

Читать 360tv в

Новый вид змей обнаружили в Перу. Исследователи решили назвать его в честь актера Харрисона Форда, известного по главной роли в франшизе «Индиана Джонс» Стивена Спилберга. Об этом сообщило The Hollywood Reporter.

Теперь обнаруженный вид пресмыкающихся именуется Tachymenoides harrisonfordi. По словам самого Форда, обычно с ним связывают насекомых, когда пытаются пугать детей. Речь идет о пауках (Calponia harrisonfordi) и муравьях (Pheidole harrisonfordi).

Реклама

«Ученые постоянно называют животных в мою честь, но всегда тех, которые пугают детей. Я не понимаю… Ведь в свободное время я вышиваю крестиком, пою колыбельные базиликам, чтобы им было не страшно ночью», — отметил иронично актер.

Несмотря на это, данный факт вызывал у звезды «Индианы Джонс» «чувство смирения», ведь люди смогут узнать о мире еще больше интересного.

Ранее Харрисон Форд сообщил, что у него появилось новое поколение зрителей.