Интересное 27 декабря 2023, 14:42 Новогодняя программа «Все по-взрослому» выйдет в эфире ОТР 30 декабря

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Телевидение ОТР подготовило новогоднюю сетку вещания. В частности, праздничный выпуск программы «Всё по-взрослому», который покажут 30 декабря.

Его традиционно будет вести Соня Волкова. Также к ней присоединятся более юные корреспонденты: Вишня, Ваня, Глеб и Ярик. В выпуске покажут, как исполнились их новогодние желания. Например, стать футболистом известной команды или машинистом поезда.

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