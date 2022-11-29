Интересное 29 ноября 2022, 23:28 Новогодние корпоративы отменили в Курской области

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В подразделениях администрации Курской области не будут проводить новогодние корпоративы. К такому решению власти пришли в ходе оперативного совещания с сотрудниками мэрии. Об этом сообщила «Курская правда».

При этом власти приняли решение не отказываться от новогодних украшений. Однако закупку нового оборудования и декораций производить в этом году не будут.

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Праздник в этом году постараются устроить для детей добровольцев, контрактников и мобилизованных. В регионе проведут губернаторские елки, написала «Политика сегодня».

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