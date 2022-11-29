29 ноября 2022, 23:28
Новогодние корпоративы отменили в Курской области
В подразделениях администрации Курской области не будут проводить новогодние корпоративы. К такому решению власти пришли в ходе оперативного совещания с сотрудниками мэрии. Об этом сообщила «Курская правда».
При этом власти приняли решение не отказываться от новогодних украшений. Однако закупку нового оборудования и декораций производить в этом году не будут.
Реклама
Праздник в этом году постараются устроить для детей добровольцев, контрактников и мобилизованных. В регионе проведут губернаторские елки, написала «Политика сегодня».
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама