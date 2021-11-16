Новое здание предоставят детскому центру реабилитации в Салехарде

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» в Салехарде переедет в новое здание. Строительство помещения должно завершиться к лету 2022 года. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Площадь постройки составит около 12 тысяч квадратных метров. Мэр города Алексей Титовский в своих социальных сетях рассказал, что здание будет трехэтажным. В нем разместится диагностический отдел, отделения с круглосуточным и дневным пребыванием детей от трех до 15 лет. Кроме того, там будет работать социальная гостиница, а также пространство для пребывания матерей с детьми.

«Летом следующего года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова планируется переезд центра „Доверие“ в новое здание. Социальные услуги смогут получать разные категории горожан», — заявил Алексей Титовский.