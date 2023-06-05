Интересное 05 июня 2023, 21:20 Новое творение нейросети покорило соцсети образами в стиле «old money» «360» спросил нейросеть, что такое «old money» feli.airt / Instagram

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Аккаунты со снимками «идеальной модели» в образах в стиле «old money» активно обсуждают пользователи Сети. Многих комментаторов восхитила внешность виртуальной девушки. Оказалось, что ее создали с помощью нейросети Midjourney. Почему об «old money» сейчас говорят все модники? «360» решил спросить эксперта — нейросеть.

По данным нейросети, «оld money» означает термин, который обычно относят к богатым семьям, чьи состояния накопили за несколько поколений и их передают от одного к другому. Такие семьи отличаются более консервативными взглядами и традициями, которые связаны с их богатством и социальным статусом. Они также имеют связи с другими богатыми семьями и образовывают свои круги общения.

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Термин «old money» нередко используют в контексте сравнения с «new money», которое связано с людьми, достигших богатства в течение своей жизни, например, благодаря успешному бизнесу или удачной инвестиции.

Ранее сообщалось, что разработчик системы распознавания лиц NtechLab решил запустить нейросеть для поиска потерявшихся домашних животных. Владельцы и те, кто подобрал их кошек и собак, смогут загружать фото и связываться друг с другом.