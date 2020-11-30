Новое стендап-шоу на «360» расскажет, каково быть взрослым

Телеканал «360» запустил стендап-шоу «Взрослые люди». В новом проекте на первый план вышли взрослые комики разных профессий — от продавщицы из пивного ларька до водителя такси. Их шутки о жизни и ситуации в стране будут звучать в телеэфире и на YouTube.

В первом выпуске микрофон в руки взяли Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из города Сосновый Бор в Ленинградской области, комик из Новосибирска Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов.

У выступающих соло в стендапе разный жизненный опыт, профессии и взгляд на вещи. Вагнер, например, начинал творческую карьеру вместе с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским. Меньшикова — ведущая праздников, а Герасимова девять лет работает продавцом в пивнушке.

«Хочется со сцены для молодых людей донести какие-то вещи, ошибки, которые мы совершили, и все это через юмор подать людям», — объяснил Владимир Лачинов причину, по которой пошел в стендап.

Выпуски шоу «Взрослые люди» будут выходить по воскресеньям каждую неделю.