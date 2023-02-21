Интересное 21 февраля 2023, 21:19 Новое правило введут в 11 сезоне шоу «Голос» Новое правило в 11 сезоне шоу «Голос» обострит конкуренцию между наставниками РИА «Новости»

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В марте в эфир выйдет 11 сезон проекта «Голос». В шоу введут новое правило, которое обострит конкуренцию между наставниками, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Проект выйдет в эфир Первого канала 3 марта. Для наставников придумали новую фишку. Помимо знаменитой красной кнопки на кресле, им предоставят панель с тремя клавишами блокировки.

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«Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста», — отметили представители Первого канала.

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За сезон жюри смогут воспользоваться функцией только дважды. Новая кнопка автоматически будет разворачивать кресло наставника к исполнителю, при этом скрытно блокировать коллегу. Член судейства сможет повернуться к поправившему певцу, но он будет лишен возможности взять его в свою команду.

В 11 сезоне «Голоса» кресла наставников займут Полина Гагарина, Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. ред.), Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведущего шоу станет Яна Чурикова.