Интересное 30 мая 2023, 13:42 Новое кулинарное шоу «Секреты на кухне» с участием звезд стартовало на телеканале «Пятница!»

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Новое кулинарное шоу «Секреты на кухне», которое рассказывает зрителям о необычных способах приготовления всем известных блюд, стартовало на телеканале «Пятница!». Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Ведущими программы стали кондитеры Нина Тарасова и Ольга Вашурина, фуд-блогер Камилла Дмитриева, шеф-повар Илья Захаров. В каждом выпуске помогать профессионалам будут звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Отмечается, что зрителей познакомят с авторскими рецептами и расскажут им, как приготовить «летающую» пасту и чипсы из курицы.