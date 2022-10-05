Новое футбольное поле появилось на юго-западе Москвы | 360°

Интересное 05 октября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Новое футбольное поле появилось на юго-западе Москвы

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Футбольное поле с инфраструктурой построили в районе Ясенево в Москве. Такой информацией поделился глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Строители проводили реконструкцию поля, к которому приурочено двухэтажное административно-бытовое здание, а также парковка для спецтехники. Площадка разделена на вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения. Трибуны могут вместить около 500 посетителей.

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