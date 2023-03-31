Интересное 31 марта 2023, 16:40 Новая зона отдыха появится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде появится новая зона отдыха. Ее откроют в 2023 году. Об этом сообщило ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на департамент благоустройства мэрии.

Уже ближайшим летом на территории региона откроют 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. Новое общественное пространство располагается на озере Пермяковское в Автозаводском районе. Благоустройство данной территории провели в прошлом году.

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В текущем сезоне власти не планируют закрывать пляжи на масштабную реконструкцию, написало НИА «Нижний Новгород».