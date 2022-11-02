Новая трасса и путепровод появятся в Арзамасе в 2024 году | 360°

Интересное 02 ноября 2022, 23:24 Новая трасса и путепровод появятся в Арзамасе в 2024 году

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В Арзамасе Нижегородской области построят новую дорогу и путепровод. На эти цели власти выделили 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты планируют завершить все необходимые работы до конца 2024 года. Дорога протянется от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас‑1. Путепровод же пересечет железнодорожные пути в районе Выездного.

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Протяженность трассы составит 5,2 километра. Ее возведением займется ООО СК «Орион-Плюс».

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