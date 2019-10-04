Новая Skoda Octavia четвертого поколения засветилась в Сети

Презентация новой Octavia состоится 11 ноября, однако уже сейчас снимки автомобиля оказались в интернете.

Новый автомобиль приобрел черты концепт-кара Vision RS, который представили на Парижском автосалоне. Его габариты недалеко ушли от предыдущих моделей.

Известно, что у новой версии Skoda Octavia будут обновленная решетка радиатора, колесные диски на 18 дюймов и двойные фары, а ее интерьер будет походить на хетчбэк Scala.

Ранее в Сети появлялись фотоснимки цифровой панели приборов и большого дисплея с информационно-развлекательной системой. Известно, что новая модель будет иметь на центральной консоли меньше кнопок.