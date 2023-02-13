Интересное 13 февраля 2023, 19:10 Новая поликлиника на 750 человек появится в районе Строгино в 2023 году

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В 2023 году в московском районе Строгино появится новая поликлиника с травмпунктом. Она будет рассчитана на 750 посетителей. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам чиновника, на данный момент строители прокладывают наружные инженерные сети, а также обустраивают внутренние инженерные коммуникации и проводят отделку помещения. Поликлиника будет располагаться на улице Твардовского.

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Для учреждения закупили современное медицинское оборудование. На данный момент выполнено 67% работ.

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