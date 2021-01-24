Новая оптическая иллюзия с платьем рассорила пользователей Сети

Австралийская журналистка и телеведущая Кендалл Джилдинг выложила в Instagram свои фотографии в платье. Снимки разделили ее подписчиков на два лагеря.

Джилдинг сфотографировалась на улице на фоне однотонной стены. Она надела удлиненное платье классического кроя, которое оголяло ее руки.

«В среду — в белом», — говорится в описании поста.

Теперь поклонники спорят, какого же цвета все-таки ее наряд — белого или голубого.

«А кажется, что голубое», — написал один из подписчиков. «Вы не первый человек, который мне это написал! Должно быть, это из-за плохого света», — ответила австралийская журналистка.

«Мое любимое! Тебе очень идет голубой цвет, дорогая!» — написала интернет-пользовательница. После она прочитала подпись к посту и отправила еще одно сообщение: «Ржу, оно белое!»

«О нет! Только не еще одно спорное цветовое сумасшествие в интернете… Мне кажется, оно черного цвета», — посмеялся другой над все этой перепиской.

Позже Джилдинг опубликовала снимок, на котором сидит в том же платье в студии телевизионной службы новостей Seven News. Там ее одежда выглядит белой. «Для всех, кто сомневался, какого цвета мое платье — белое или голубое. Вот вам фото из новостной студии», — написала ведущая.

Тогда комментаторы признали свою неправоту: «Я ошибся. Думал, оно голубое», «Ой, я тоже думал, что оно голубое. Упс, теперь мне смешно».