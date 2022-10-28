Новая игра Wo long: Fallen Dynasty выйдет 3 марта 2023 года | 360°

Интересное 28 октября 2022, 15:48 Новая игра Wo long: Fallen Dynasty выйдет 3 марта 2023 года

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Студии Koei Tecmo и Team Ninja рассказали о дате выхода игры Wo long: Fallen Dynasty. Она появится в продаже 3 марта 2023 года. Об этом сообщил «Ридус».

За основу для создания проекта взяли игры The Witcher и Sekiro: Shadows Die Twice. Сюжет новой игры развивается в Китае в смутный период Троецарствия. Главный герой — солдат, который стремится всеми силами сохранить свою жизнь в столь непростое время.

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По словам разработчиков, игра является темным фэнтезийным проектом.

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Найти Wo long: Fallen Dynasty можно будет на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, а также в Steam. Также игра будет доступна в Xbox Game Pass на консоли и ПК.