Новая экотропа появилась в Петербурге

Новую уникальную экотропу открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Тропа расположена в сквере на Шуваловском проспекте. Неподалеку от нее располагается река Глухарка. На территории экотропы открыли зоны для отдыха. При этом красота природы была сохранена. Кроме того, авторы проекта решили разнообразить вид ивами, черемухой, рябиной, лиственницей и сиренью. Для детей создали игровые зоны, а также спортивные площадки.

«Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.