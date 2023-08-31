31 августа 2023, 19:05
Новая часть игры The Elder Scrolls выйдет не ранее 2030 года
Новая часть компьютерных ролевых игр The Elder Scrolls 6, которые разрабатывает компания Bethesda, выйдет не ранее чем через пять лет. Об этом сообщил «Ридус».
Игру анонсировали еще в 2018 году, однако к ее разработке приступят только после выпуска Starfield и всех дополнений.
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Руководитель студии Bethesda Пит Хайнс предложил фанатам умерить свои ожидания и заявил, что жалеет о таком раннем анонсе The Elder Scrolls 6.
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