Интересное 31 августа 2023, 19:05 Новая часть игры The Elder Scrolls выйдет не ранее 2030 года

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Новая часть компьютерных ролевых игр The Elder Scrolls 6, которые разрабатывает компания Bethesda, выйдет не ранее чем через пять лет. Об этом сообщил «Ридус».

Игру анонсировали еще в 2018 году, однако к ее разработке приступят только после выпуска Starfield и всех дополнений.

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Руководитель студии Bethesda Пит Хайнс предложил фанатам умерить свои ожидания и заявил, что жалеет о таком раннем анонсе The Elder Scrolls 6.