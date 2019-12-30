Норвежский журналист рассказал, что россияне не работают весь декабрь

По словам норвежского журналиста, российские магазины в декабре переполнены людьми, по улицам ходят перегруженные подарками жители.

Крузе рассказал, что Новый год в России — более важный для общества праздник, чем Рождество, что закрепилось с советского времени.

Журналист отметил сходство российского Нового года и норвежского Рождества: елки в квартирах и подарки.

Он заявил, что главным различием при этом является то, что работа бизнеса не останавливается в Норвегии на целый месяц. По словам Крузе, в России якобы весь декабрь посвящен корпоративам, и фирмы практически ничего не делают, а общественная жизнь замирает. Он посоветовал перенести на следующий год или успеть сделать до декабря все важные дела в России.