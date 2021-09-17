Норвежский остров продадут за 200 тысяч евро

Необитаемый остров Стуре Футойа в Норвегии выставили на продажу. Приобрести его можно будет за два миллиона норвежских крон, или 196 тысяч евро (16 771 720 рублей). Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Остров считается необитаемым с 1911 года. Йенс Аакре, который в тот момент владел этой территорией, продал его одной семейной паре всего за 850 крон. С учетом инфляции сейчас эта сумма составляет около 500 тысяч рублей. Продать остров решили потомки семейства.

Один из владельцев Ханс Нильсен пожаловался на то, что не знает, как применить эти территории. По этой причине он принял решение распрощаться с семейной реликвией. Отмечается, что агент, который занимается продажей острова, уже не раз принимал участие в подобных сделках. В прошлом году он продал остров за 4,3 миллиона норвежских крон (около 36 миллионов рублей), хотя стартовая цена была миллион крон.

Ранее большой метеорит упал в Норвегии. Свидетелями этого события стали жители юга страны.