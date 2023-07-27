Интересное 27 июля 2023, 19:23 «Ночной забег» впервые состоится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде впервые состоится «Ночной забег». Мероприятие пройдет 29 июля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организаторов.

Участники соревнований смогут выбрать дистанцию в 10, пять и два километра. Старт и финиш будет располагаться у катера «Герой». Маршруты забегов пройдут вдоль Нижне-Волжской набережной.

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Мероприятие начнется в восемь часов вечера. Первыми побегут участники, которые выберут маршрут в два километра. В 20:20 состоится старт на пять километров, а в 21:00 — на 10 километров.