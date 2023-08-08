Интересное 08 августа 2023, 19:59 Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для жизни с детьми

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Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, которые больше всего подходят для жизни с детьми. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на данные сервиса Работа.ру.

В исследовании приняли участие 2,7 тысячи человек, у которых есть дети. Порядка 42% респондентов выделили Москву. Еще 33% — Санкт‑Петербург, а 18% — Казань.

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Нижний Новгород занял восьмую строчку в рейтинге. За него голоса отдали 10% опрошенных.

Также в рейтинг попали Краснодар, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.