Интересное 30 мая 2023, 17:15 Нижегородский астроном заснял уникальный момент вспышки сверхновой звезды SN 2023ixf

Читать 360tv в

Астроному-любителю из Нижнего Новгорода удалось заснять уникальный момент вспышки сверхновой звезды SN 2023ixf в галактике M101. Его снимки оказались самыми наглядными во время общих наблюдений российских и китайских специалистов, сообщила «Нижегородская правда».

Вспышку звезды зафиксировали 18 мая, она находится на расстоянии 21 миллиона световых лет. Специалисты предполагают, что в месте, где произошла вспышка сверхнового небесного тела, появилась черная дыра.

Реклама

По словам нижегородца, уникальные снимки ему удалось сделать исключительно благодаря везению.