28 июля 2023, 18:38
Нижегородец рассказал, что дойдет до Петербурга и в прямом эфире смастерит ложку на берегу Финского залива
Житель Нижегородской области рассказал редакции pravda-nn.ru, что в августе он собирается отправиться в пеший поход до Санкт-Петербурга, а затем в прямом эфире смастерит ложку на берегу Финского залива.
Свой поход Вениамин решил приурочить ко Дню родного города Семенов.
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Маршрут нижегородец проложил через города России, где он сможет встретиться с ремесленниками. Его встретят в Городце, Палехе, Холуе, Шуе, Иванове и Мышкине.
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