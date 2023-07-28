Интересное 28 июля 2023, 18:38 Нижегородец рассказал, что дойдет до Петербурга и в прямом эфире смастерит ложку на берегу Финского залива

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Житель Нижегородской области рассказал редакции pravda-nn.ru, что в августе он собирается отправиться в пеший поход до Санкт-Петербурга, а затем в прямом эфире смастерит ложку на берегу Финского залива.

Свой поход Вениамин решил приурочить ко Дню родного города Семенов.

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Маршрут нижегородец проложил через города России, где он сможет встретиться с ремесленниками. Его встретят в Городце, Палехе, Холуе, Шуе, Иванове и Мышкине.