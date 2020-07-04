Никому не мешал 120 лет, но вдруг стал расистским. Надгробный камень псу Ниггеру снесли в Британии

Пес умер 22 июля 1902 года, его похоронили в парке аббатства Кумб — популярной местной достопримечательности.

В 2019 году памятник уже предлагали демонтировать, но местный совет решил сохранить его как «просвещающий о расизме». Теперь же могильную плиту снесли. Неизвестные сделали это на волне протестных настроений, зародившихся в США и поддержанных на Западе. Власти отметили, что надпись с кличкой пса оскорбляла местных жителей.

«Наша позиция в отношении расизма ясна, и хотя могильный камень был из другого времени, сегодня такое неприемлемо», — заявил представитель совета.

Жители Уорикшира в основном выступали против сноса могильной плиты. Они считали памятник частью истории города, которую следует сохранить. Жительница Уорикшира Джоди Паттисон поинтересовалась, почему бы тогда не сравнять с землей всю историю Британской империи и так окончательно избавиться от империализма.

Тем не менее монумент убрали с кладбища.

При публикации материала Daily Mail замазала кличку пса на могильной плите.

При жизни Ниггера, который умер 118 лет назад, это была обычная кличка для всех черных собак.

Ранее в Дании вандалы испоганили статую Русалочки. Неизвестные написали на ней «расистская рыба».

Протестующие со стороны движения Black Lives Matter сносят статуи исторических личностей, связанных с рабством и расизмом по всему миру.