Никольские ряды закрыли на реконструкцию в Петербурге

В Санкт-Петербурге закрыли Никольские ряды, так как зимний сезон подошел к концу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт площадки.

Их работа завершилась 9 марта. Они вновь откроются для посетителей в мае, после реконструкции.

«Уже завтра мы закроемся, чтобы вновь встретиться с вами в мае!» — написали сотрудники.

В Международный женский день Никольские ряды были открыты до девяти часов вечера. В честь праздника двор украсили декорациями. Кроме того, для посетителей торговой площадки устроили розыгрыш призов и пригласили радио-диджея.