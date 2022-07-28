«Ничего удивительного». Ученый Гебрук — об обнаружении новых видов животных на дне Тихого океана
Ученый Гебрук не удивился обнаружению новых видов животных на дне Тихого океана
Ученые стопроцентно обнаружат новые виды животных при каждом погружении на дно океана, рассказал «360» заместитель директора Института океанологии имени Ширшова РАН по научной работе Направления экологии морей и океанов Андрей Гебрук. Он добавил, что видовое разнообразие океана изучено не более чем на 10-20%.
Так доктор биологических наук прокомментировал новость о том, что на дне Тихого океана обнаружили около 30 новых видов животных.
«Спустились на пять километров — увидели что-то новое. По-другому быть не может», — заявил специалист.
Он добавил — чтобы идентифицировать животное как новое, его необходимо изъять из среды и изучить. По фотографиям и видео можно лишь делать предположения, объяснил он.
«Чтобы ответить на этот вопрос определенно, экземпляр этого животного нужно получить в руки. Для этого есть разные способы, в том числе —на подводных аппаратах», — пояснил Гебрук.
У отобранного животного берут часть клеток и выделяют из них ДНК. Образцы сверяют с базами данных. Если совпадений нет, можно говорить об обнаружении ранее неизвестного вида.
По словам доктора биологических наук, в мире становится все меньше специалистов, способных исследовать подводных животных.
Накануне The Guardian сообщил об обнаружении 30 новых видов животных на дне Тихого океана. Открытие сделали ученые Музея естественной истории Великобритании.
В мае на дне Тихого океана обнаружили «дорогу в Атлантиду». Она выложена из желтого кирпича.