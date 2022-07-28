Ученые стопроцентно обнаружат новые виды животных при каждом погружении на дно океана, рассказал «360» заместитель директора Института океанологии имени Ширшова РАН по научной работе Направления экологии морей и океанов Андрей Гебрук. Он добавил, что видовое разнообразие океана изучено не более чем на 10-20%.

Так доктор биологических наук прокомментировал новость о том, что на дне Тихого океана обнаружили около 30 новых видов животных.

«Спустились на пять километров — увидели что-то новое. По-другому быть не может», — заявил специалист.

Он добавил — чтобы идентифицировать животное как новое, его необходимо изъять из среды и изучить. По фотографиям и видео можно лишь делать предположения, объяснил он.

«Чтобы ответить на этот вопрос определенно, экземпляр этого животного нужно получить в руки. Для этого есть разные способы, в том числе —на подводных аппаратах», — пояснил Гебрук.

У отобранного животного берут часть клеток и выделяют из них ДНК. Образцы сверяют с базами данных. Если совпадений нет, можно говорить об обнаружении ранее неизвестного вида.

По словам доктора биологических наук, в мире становится все меньше специалистов, способных исследовать подводных животных.

Накануне The Guardian сообщил об обнаружении 30 новых видов животных на дне Тихого океана. Открытие сделали ученые Музея естественной истории Великобритании.

В мае на дне Тихого океана обнаружили «дорогу в Атлантиду». Она выложена из желтого кирпича.