Интересное 03 марта 2023, 15:29 Незрячий нижегородец снялся в тревел-шоу «Куда глаза не глядят»

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Незрячий ароматерапевт и парфюмер из Нижнего Новгорода Роман Кедр принял участие в съемках кулинарного тревел-шоу «Куда глаза не глядят». Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Главная задача авторов шоу заключается в том, чтобы показать зрителям мир с помощью запахов, которые тонко чувствует незрячий нижегородец.

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Так, Роман уже побывал в городах России и выяснил, чем пахнет минеральная вода в Нальчике, блины в Башкирии и чай в Дагестане.

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