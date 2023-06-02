Интересное 02 июня 2023, 16:36 News.ru: школьную парту следует выбирать в строгом соответствии с ростом ребенка

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При покупке школьной парты родителям следует отдавать предпочтение вариантам с четким соответствием росту ребенка. Об этом сообщил сайт News.ru.

Оптимальная высота стола должна быть на четыре-шесть сантиметров ниже солнечного сплетения. В противном случае ребенку будет неудобно сидеть за партой, что негативно скажется на формировании осанки.

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При правильной посадке локти должны свободно лежать на столе, а плечи находиться в естественном положении. Если ноги ребенка не достают до пола, необходимо купить подставку.