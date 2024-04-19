Интересное 19 апреля 2024, 14:31 Newia.ru: нужно «дышать животом», чтобы справиться с сильными эмоциями

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Для того, чтобы научиться справляться с сильными эмоциями и уметь возвращать контроль над ситуацией, достаточно знать и регулярно выполнять три техники. Об этом сообщило издание Newia.ru.

Первая техника называется «Дыхание животом», когда человеку советуют дышать медленно и спокойно, прерывая дыхание на пять-семь секунд. Это упражнение особенно эффективно при повышенной тревоге и бессоннице, написал newsnn.ru.

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Во время практики «Заземление» необходимо в положении стоя расслабить верх тела, ощутить, как ноги крепко опираются на землю. Вдохи и выдохи должны быть короткими.

При «Точечном массаже» необходимо найти точку посередине между бровями и слегка надавить на нее, а затем начать делать круговые движения пальцами.