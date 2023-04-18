Интересное 18 апреля 2023, 12:28 New York Post: британские дерматологи предупредили о вреде гель-лака для ногтей

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Специалисты Британской ассоциации дерматологов сообщили о вреде гель-лака для ногтей. По словам ученых, он может вызывать сильнейшие аллергические реакции, написало издание New York Post.

У некоторых клиентов гель-лак вызывает проблемы с дыханием, другие жалуются на отслоение ногтевой пластины. Иногда химические вещества, входящие в состав средства, провоцируют анафилактический шок, рассказала «Политика сегодня».

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По словам врачей, аллергикам лучше отказаться от подобного покрытия. Также они не советуют делать акриловые накладные ногти.