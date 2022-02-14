Невозможно красиво! Уральский священник в снегопад доехал до храма на лыжах

Батюшка из Верхотурья покорил TikTok. Причиной его оглушительного успеха стало видео, где он катается на лыжах.

На кадрах священнослужитель в черном одеянии свободно скользит на лыжах по вечернему городу. Атмосферу создают падающий снег и свет фонарей.

Как написал сайт kp.ru, батюшку зовут Владимир Иванов. Он является иереем и настоятелем местного Свято-Троицкого собора. Священнослужитель рассказал, что этим роликом хотел поздравить всех прихожан с днем Собора Екатеринбургских святых.