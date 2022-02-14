14 февраля 2022, 11:28
Невозможно красиво! Уральский священник в снегопад доехал до храма на лыжах
Уральский священник покорил Сеть, катаясь на лыжах
Батюшка из Верхотурья покорил TikTok. Причиной его оглушительного успеха стало видео, где он катается на лыжах.
На кадрах священнослужитель в черном одеянии свободно скользит на лыжах по вечернему городу. Атмосферу создают падающий снег и свет фонарей.
Как написал сайт kp.ru, батюшку зовут Владимир Иванов. Он является иереем и настоятелем местного Свято-Троицкого собора. Священнослужитель рассказал, что этим роликом хотел поздравить всех прихожан с днем Собора Екатеринбургских святых.