Интересное 13 февраля 2024, 18:15 Невеста потребовала от гостей 100 тысяч рублей за присутствие на свадьбе Невеста в Канаде отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по 100 тысяч рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Канаде девушка отказалась от свадьбы и рассталась с женихом из-за нежелания приглашенных гостей дарить им по 1,5 тысячи канадских долларов (101 тысяча рублей) в качестве подарка. Об этом сообщило издание Unilad.

Девушку зовут Сьюзан. Она объяснила, что по совету местного экстрасенса они с возлюбленным решили сыграть роскошную свадьбу, организация которой вышла им в 60 тысяч канадских долларов.

Реклама

В разосланном приглашении невеста потребовала от гостей дарить им как минимум по 1,5 тысячи долларов за присутствие на торжестве, большинство близких ответили ей отказом.

Такая реакция привела девушку в бешенство. Она не только отменила свадьбу, но и рассталась с женихом. Сьюзан объявила в социальной сети о разрыве с возлюбленным, однако не стала извиняться за требование подарка. Девушка отметила, что выставила такой ценник, поскольку свадьба бывает всего лишь раз в жизни.

Ранее в Мексике несовершеннолетнюю посадили в тюрьму за побег с бракосочетания.