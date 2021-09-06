Невеста на свадьбе разозлилась и ударила жениха из-за вредной привычки

Невеста на свадьбе ударила жениха за неприличный, по ее мнению, поступок. Видеозапись, на которую попало негодование девушки, была опубликована в Instagram.

Все произошло в Индии. На размещенный в соцсети ролик обратило внимание издание BollywoodShaadis News.

Индианка заметила, что жених во время церемонии жевал табак. Невесту этот поступок возлюбленного очень разозлил, и она ударила будущего мужа.

«Вредные привычки портят человека!» — сказала при этом девушка.

Жениху ничего не оставалось сделать, кроме как тотчас выплюнуть табак. Ситуация произошла прямо на глазах у гостей, что их только рассмешило. Никто из родственников и членов семьи также не вмешался в конфликт и не остановил рассерженную невесту.

Видеозапись набрала почти 11 тысяч лайков, пользователи оставили под постом сотни комментариев. По мнению одного комментатора, «это и есть настоящая любовь».

Будущая свекровь не на шутку разозлила невесту прямо на свадьбе. Женщина помешала жениху пройти к алтарю, испортив торжественную церемонию. Недовольство родственницей девушка продемонстрировала на видео, на кадрах которого запечатлена приглашенная.