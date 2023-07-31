31 июля 2023, 19:08
Neva.Today: ученые из Пенсильванского университета выяснили, что чернослив улучшает работу сердца у мужчин старше 55 лет
Ученые из Пенсильванского университета в США выяснили, что чернослив улучшает работу сердца у мужчин в возрасте 55 лет и выше. Своим исследованием они поделились на ежегодном собрании Американского общества питания (ASN), написала Neva.Today.
Для проведения эксперимента специалисты отобрали мужчин и женщин старше 55 лет. Оказалось, что при регулярном употреблении чернослива у мужчин повышался «хороший» холестерин и снижался уровень С-реактивного белка, который является биомаркером воспаления, связанного с развитием атеросклероза.
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Как именно чернослив сказывается на здоровье женщин в этом возрасте, в сообщении не говорится.
Ученые
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