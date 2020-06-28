Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Проект получил название Cyberpunk: Edgerunners.

Аниме-сериал включит в себя 10 эпизодов, пишет The Hollywood Reporter. Cyberpunk: Edgerunners выйдет в 2022 году. В создании сериала принимают участие аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. Режиссером шоу станет японец Хироюки Имаиси, а композитором выступит Акира Ямаока.

Cyberpunk: Edgerunners расскажет историю про жизнь человека, который всячески пытается выжить в помешанном на технологиях городе, и в итоге начинает карьеру наемника, пишет «Газета.ru».

На днях польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire выпустила новый анонс игры Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она продолжает серию вышедшей в 1990 году настольной игры Cyberpunk 2020. О проекте стало впервые известно еще в мае 2012 года.